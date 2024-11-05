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Держлісагентство розробляє систему для GPS-моніторингу транспорту, що перевозить деревину

Планують розробити декларацію про вантажні перевезення лісоматеріалів.

Держлісагентство розробляє систему для GPS-моніторингу транспорту, що перевозить деревину
Нарада у Держлісагентстві щодо системи для GPS-моніторингу транспорту, який перевозить деревину
Фото: Facebook/Victor Smal

Держлісагентство почало роботу над комплексною системою для GPS-моніторингу за транспортними засобами, які перевозять деревину в Україні.

Про це повідомив керівник агентства Віктор Смаль.

Для цього провели робочу зустріч за участі представників Офісу ефективного регулювання BRDO. На ній визначили цілі й завдання для розробки технічних вимог до проєкту.

Зокрема, планують прописати технічні вимоги до GPS-трекера, який буде встановлено на транспортний засіб, що здійснює вантажні перевезення лісоматеріалів. Також розроблять механізм контролю, включення і підстави виключення транспорту, який перевозить лісоматеріали, запровадять декларацію про вантажні перевезення лісоматеріалів і повідомлення про відпуск на цифровому рівні. Також мають намір розробити мобільний застосунок.

«На сьогодні існує низка проблем, пов’язаних із слабким контролем за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють вантажні перевезення лісоматеріалів: держава не володіє інформацією про те, з якою метою транспортний засіб суб’єкта господарювання знаходиться на території лісового фонду», - пояснив Смаль.

Через це з’являються умови для зловживань і порушень при перевезенні лісоматеріалів без належного контролю за транспортним засобом.

Смаль вважає, що впровадження системи дозволить суттєво зменшити незаконний обіг деревини шляхом використання GPS-трекерів. Вони дозволять дистанційно в режимі реального часу здійснювати моніторинг за транспортуванням лісоматеріалів. Також це спростить логістику вантажів та покращить комунікацію між учасниками вантажних перевезень.

  • У жовтні Верховна Рада підтримала законопроєкт про посилення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидію незаконному обігу деревини.
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