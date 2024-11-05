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Росіяни поцілили по інфраструктурному об'єкту у Запоріжжі, є загиблі (доповнено)

Є загиблі та поранені.

Росіяни поцілили по інфраструктурному об'єкту у Запоріжжі, є загиблі (доповнено)
Іван Федоров на місці російського удару по Запоріжжю в ніч на 25 вересня
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні вранці росіяни вдарили по Запоріжжю. Поцілили по обʼєкту інфраструктури. Загинули шестеро людей.  Поранені дев'ять. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

"росіяни завдали удар по Запоріжжю. Поцілили по обʼєкту інфраструктури", – написав він у телеграмі. Згодом додав, що шестеро людей загинуло та дев'ять поранені. На місці влучання сталася пожежа.

Раніше Федоров писав про двох поранених. 

Перед цим Федоров писав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області, потім повідомив про вибух у Запоріжжі. 

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