На Харківщині через агресію Росії постраждали четверо людей, серед них – підлітки

У Харківській області через російську агресію потсраждали четверо людей. Зокрема, двоє підлітків.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Уночі 5 листопада від обстрілів постраждав Харків. Об 00:30 у Київському районі унаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
Через десять хвилин вибухи пролунали у Шевченківському районі міста. Там КАБ потрапив у землю, пошкоджено скління трьох багатоквартирних будинків. Постраждали дві жінки 39 та 40 років.
На світанку 5 листопада, о 04:34 в с. Уди та с. Одноробівка Золочівської громади відбувся обстріл КАБ по відкритій території.
Вчора о 15:30 у с. Гусарівка від вибуху невідомого предмету постраждали двоє підлітків 12 та 13 років.
- Активно застосовуючи авіацію на Харківському напрямку, ворог 10 разів атакував неподалік Вовчанська.
- На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вишневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки.
За добу евакуювали з Куп’янського та Борівського напрямків 127 людей.