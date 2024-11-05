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На Харківщині через агресію Росії постраждали четверо людей, серед них – підлітки

Діти постраждали через вибух невідомого предмета. 

На Харківщині через агресію Росії постраждали четверо людей, серед них – підлітки
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

У Харківській області через російську агресію потсраждали четверо людей. Зокрема, двоє підлітків.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Уночі 5 листопада від обстрілів постраждав Харків. Об 00:30 у Київському районі унаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Через десять хвилин вибухи пролунали у Шевченківському районі міста. Там КАБ потрапив у землю, пошкоджено скління трьох багатоквартирних будинків. Постраждали дві жінки 39 та 40 років.

Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харівська ОВА
Наслідки обстрілу Харківщини

На світанку 5 листопада, о 04:34 в с. Уди та с. Одноробівка Золочівської громади відбувся обстріл КАБ по відкритій території.

Вчора о 15:30 у с. Гусарівка від вибуху невідомого предмету постраждали двоє підлітків 12 та 13 років.

  • Активно застосовуючи авіацію на Харківському напрямку, ворог 10 разів атакував неподалік Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вишневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки.

За добу евакуювали з Куп’янського та Борівського напрямків 127 людей.

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