На Харківщині через агресію Росії постраждали четверо людей, серед них – підлітки

У Харківській області через російську агресію потсраждали четверо людей. Зокрема, двоє підлітків.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі 5 листопада від обстрілів постраждав Харків. Об 00:30 у Київському районі унаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Через десять хвилин вибухи пролунали у Шевченківському районі міста. Там КАБ потрапив у землю, пошкоджено скління трьох багатоквартирних будинків. Постраждали дві жінки 39 та 40 років.

Фото: Харівська ОВА Наслідки обстрілу Харківщини

На світанку 5 листопада, о 04:34 в с. Уди та с. Одноробівка Золочівської громади відбувся обстріл КАБ по відкритій території.

Вчора о 15:30 у с. Гусарівка від вибуху невідомого предмету постраждали двоє підлітків 12 та 13 років.

Активно застосовуючи авіацію на Харківському напрямку, ворог 10 разів атакував неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вишневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки.

За добу евакуювали з Куп’янського та Борівського напрямків 127 людей.