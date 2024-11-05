Від російських ударів постраждали 11 населених пукнтів Запоріжжя

Упродовж доби окупанти завдали 144 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.
Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Таврійському та Малій Токмачці.
43 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку,Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське.
9 обстрілів з РСЗВ завдано по території Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного.
87 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю та Ольгівському.
Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.