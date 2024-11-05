Від російських ударів постраждали 11 населених пукнтів Запоріжжя

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

87 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю та Ольгівському.

9 обстрілів з РСЗВ завдано по території Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного.

Війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Таврійському та Малій Токмачці.

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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