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Польський віцепрем'єр розкритикував Зеленського за "втягування у війну"

Кшиштоф Гавковський представляє в уряді блок лівих сил.

Польський віцепрем'єр розкритикував Зеленського за "втягування у війну"
Кшиштоф Гавковський
Фото: PAP

Віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив Президента України Володимира Зеленського у спробі "втягнути Польщу у війну".

Як пише ZN.ua, в етері польського радіо ZET політик, що представляє блок "Лівиця", виступив проти того, щоб його країна збивала ракети, які летять у західні регіони України.

Гавковський також переконаний, що українська влада ставиться до Польщі "нечесно". Мовляв, країна виступає великим логістичним хабом та є другом України. "Слова з вуст Зеленського не гідні політика, який багато чим зобов'язаний Польщі. У таких ситуаціях потрібно говорити "дякую", а не вимагати" - нарікає віцепрем'єр.

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