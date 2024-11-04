Зеленський: в Курській області перебувають 11 тисяч солдатів із КНДР

Серед головних тем під час доповідей була Курська операція.

За інформацією української розвідки, на території Курської області вже перебувають 11 тисяч військових із Північної Кореї.

Про це під час вечірнього звернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент Зеленський зазначив, що під час доповідей військового керівництва, окремо обговорили Курську операцію.

"Вже три місяці наших активних дій на Курщині незабаром. І це важливо – тримаємо цю "санітарну зону" у визначених районах поблизу нашого державного кордону. І маємо цінувати значення цієї операції – Курської операції – для поповнення нашого обмінного фонду. Це дуже допомогло звільненню наших людей із російського полону", — зазначає президент.

"Була сьогодні також окрема доповідь ГУР і Служби зовнішньої розвідки щодо північнокорейських військових на території Росії. Уже 11 тисяч у Курській області. Ми бачимо збільшення північних корейців і не бачимо збільшення реакції партнерів, на жаль", — сказав Зеленський.

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