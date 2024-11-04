Зеленський: в Курській області перебувають 11 тисяч солдатів із КНДР

За інформацією української розвідки, на території Курської області вже перебувають 11 тисяч військових із Північної Кореї.
Про це під час вечірнього звернення повідомив президент України Володимир Зеленський.
Президент Зеленський зазначив, що під час доповідей військового керівництва, окремо обговорили Курську операцію.
"Вже три місяці наших активних дій на Курщині незабаром. І це важливо – тримаємо цю "санітарну зону" у визначених районах поблизу нашого державного кордону. І маємо цінувати значення цієї операції – Курської операції – для поповнення нашого обмінного фонду. Це дуже допомогло звільненню наших людей із російського полону", — зазначає президент.
"Була сьогодні також окрема доповідь ГУР і Служби зовнішньої розвідки щодо північнокорейських військових на території Росії. Уже 11 тисяч у Курській області. Ми бачимо збільшення північних корейців і не бачимо збільшення реакції партнерів, на жаль", — сказав Зеленський.
Участь КНДР у війні
- За даними ГУР, за останній тиждень жовтня Росія перекинула з Приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.
- Ще 16 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії та роботи на її заводах.
- 17 жовтня Зеленський заявив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України.
- За оцінкою керівника ГУР Буданова, близько 11 000 північнокорейських військових тренуються на сході Росії, щоб взяти участь у війні проти України. Готовими для відправки на війну вони будуть до листопада. Також начальник ГУР пояснив мотивацію КНДР допомагати Росії: це гроші та отримання ядерних технологій.
- 23 жовтня НАТО і США нарешті підтвердили, що мають докази відправлення військових КНДР у Росію.
- Президент США, коментуючи участь КНДР, сказав, що якщо її війська перетнуть кордон, то українці мають право по них бити. А також він висловив занепокоєння.
- Більше на цю тему – в матеріалі "Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР".
- Зеленський у розмові з журналістами дорікав США і Заходу за недостатньо рішучу реакцію на залучення військ КНДР.