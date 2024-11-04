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Через негоду на Дніпропетровщині без світла залишилися майже 14,5 тисяч споживачів

Сильний вітер повалив близько 20 дерев, пошкоджено покрівлю.

Через негоду на Дніпропетровщині без світла залишилися майже 14,5 тисяч споживачів
Фото: Сергій Лисак

Через сильні пориви вітру у Дніпропетровській області без світла лишаються майже 14,5 тис родин. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак. 

"Через пориви вітру у Дніпропетровській області без світла лишаються майже 14,5 тис родин. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути його", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок негоди зафіксовано понад 20 випадків падіння дерев, відомо також про пошкодження покрівлі. 

"Аби оперативно навести лад, залучили рятувальників та комунальні служби. Всім, хто допомагає впоратися із наслідками примх погоди, – дякую!", — ідеться у повідомленні Лисака.

Очільник ОВА нагадав жителям області про правила безпеки під час негоди. "Тримайтеся подалі від високих дерев, рекламних щитів, ліній електропередач". 

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