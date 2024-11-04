Через негоду на Дніпропетровщині без світла залишилися майже 14,5 тисяч споживачів

Через сильні пориви вітру у Дніпропетровській області без світла лишаються майже 14,5 тис родин.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

"Через пориви вітру у Дніпропетровській області без світла лишаються майже 14,5 тис родин. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути його", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок негоди зафіксовано понад 20 випадків падіння дерев, відомо також про пошкодження покрівлі.

"Аби оперативно навести лад, залучили рятувальників та комунальні служби. Всім, хто допомагає впоратися із наслідками примх погоди, – дякую!", — ідеться у повідомленні Лисака.

Очільник ОВА нагадав жителям області про правила безпеки під час негоди. "Тримайтеся подалі від високих дерев, рекламних щитів, ліній електропередач".