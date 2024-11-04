У Вінниці ліквідували проросійську ботоферму

Організаторам ботоферми загрожує до 15 років ув'язнення.

Кіберполіцейські спільно з оперативниками СБУ у Вінниці викрили ботоферму через яку поширювали російську пропаганду.

Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Вінницькі кіберполіцейські та слідчі відділення поліції №1 ВРУП ГУНП області спільно з кіберфахівцями обласного Управління СБУ під процесуальним керівництвом Вінницької окружної прокуратури викрили двох мешканців обласного центру, які організували діяльність ботоферми шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку", — ідеться у повідомленні.

Фото: Національна поліція України

Заради "легкого заробітку" підозрювані придбали спеціалізоване обладнання і десятки тисяч сім-карток українських операторів мобільного зв’язку.

Щоденно вони забезпечували реєстрацію сотень фейкових акаунтів у відомих соціальних мережах, у тому числі заборонених на території України.

За допомогою платіжних сервісів РФ зловмисники могли продавати новостворені облікові записи агентам країни-агресора, які у подальшому використовували їх для проведення ІПСО та поширення закликів до українців ухилятися від мобілізації.

Фото: Національна поліція України

Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях вінничан та вилучили комп’ютерну техніку і серверне обладнання, зокрема десятки модемів та 19 шлюзів, спеціалізоване програмне забезпечення і майже 20 тисяч сім-карток українських мобільних операторів.

Слідчі поліції оголосили фігурантам підозру за ч. 5 ст. 361 ККУ. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Чоловіка взято під варту, а спільниці обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наразі фахівці Департаменту кіберполіції та СБУ аналізують дані, отримані в ході обшуків, а також встановлюють походження грошей, за які фігуранти придбали обладнання для ботоферми. За результатами можлива додаткова кваліфікація.