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Унаслідок російських обстрілів поранені двоє жителів Донеччини

За добу зафіксуали 2 880 ударів по лінії фронту та житловому сектору. 

Унаслідок російських обстрілів поранені двоє жителів Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція

Двоє жителів Донеччини зазнали поранень внаслідок російських обстрілів. За добу зафіксували 2 880 ударів по лінії фронту та житловому сектору. 

Про це повідомили у Нацполіції.

Під вогнем перебували п'ять населених пунктів: міста Курахове, Мирноград, Торецьк, селище Шевченко, село Миколаївка. Пошкоджено вісім цивільних об’єктів, з них п'ять – це житлові будинки.

По Мирнограду росіяни вдарили артилерією – поранили цивільну особу. У Кураховому через артилерійський обстріл травмовано людину, пошкоджено багатоквартирний будинок. У Миколаївці руйнувань зазнали чотири приватних оселі та два автомобілі. Шевченко ворог атакував дроном. Там пошкоджено цивільне авто.

Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Донеччини

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Із області за допомогою поліції евакуювали ще 162 людини, з них 24 дитини. З початку обов’язкової евакуації вдалося вивезти 314 269 осіб, серед них 36 572 – діти, 8 510 – люди з інвалідністю.

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