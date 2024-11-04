Унаслідок російських обстрілів поранені двоє жителів Донеччини

Двоє жителів Донеччини зазнали поранень внаслідок російських обстрілів. За добу зафіксували 2 880 ударів по лінії фронту та житловому сектору.
Про це повідомили у Нацполіції.
Під вогнем перебували п'ять населених пунктів: міста Курахове, Мирноград, Торецьк, селище Шевченко, село Миколаївка. Пошкоджено вісім цивільних об’єктів, з них п'ять – це житлові будинки.
По Мирнограду росіяни вдарили артилерією – поранили цивільну особу. У Кураховому через артилерійський обстріл травмовано людину, пошкоджено багатоквартирний будинок. У Миколаївці руйнувань зазнали чотири приватних оселі та два автомобілі. Шевченко ворог атакував дроном. Там пошкоджено цивільне авто.
Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Із області за допомогою поліції евакуювали ще 162 людини, з них 24 дитини. З початку обов’язкової евакуації вдалося вивезти 314 269 осіб, серед них 36 572 – діти, 8 510 – люди з інвалідністю.