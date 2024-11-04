Вночі над Сумщиною захисники збили 19 "Шахедів"

Від початку року над областю ліквідували 462 ворожі ударні безпілотники.

У ніч на 4 листопада протиповітряна оборона Сумщини збила над областю 19 запущених Росією "Шахедів".

Про це повідомили у Сумській ОВА.

"Дякуємо підрозділам ППО Повітряних сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони ЗСУ, Національної гвардії, добровольцям за злагоджену роботу, ефективне використання зброї, захист і збережені життя", – зазначили у адміністрації.

Всього з початку року захисники неба у області знищили 462 російських безпілотники, які були спрямовані на житлові будинки, школи, лікарні, об'єкти енергетики.

"Робота з посилення протиповітряного захисту дає свій результат", – наголосили у ОВА.