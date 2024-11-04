Вночі над Сумщиною захисники збили 19 "Шахедів"

У ніч на 4 листопада протиповітряна оборона Сумщини збила над областю 19 запущених Росією "Шахедів".
Про це повідомили у Сумській ОВА.
"Дякуємо підрозділам ППО Повітряних сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони ЗСУ, Національної гвардії, добровольцям за злагоджену роботу, ефективне використання зброї, захист і збережені життя", – зазначили у адміністрації.
Всього з початку року захисники неба у області знищили 462 російських безпілотники, які були спрямовані на житлові будинки, школи, лікарні, об'єкти енергетики.
"Робота з посилення протиповітряного захисту дає свій результат", – наголосили у ОВА.
- Вчора рятувальники ліквідували масштабну пожежу після ворожої атаки на Шостку Сумської області. Згоріли 13 гаражів і цивільні авто.