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Вночі над Сумщиною захисники збили 19 "Шахедів"

Від початку року над областю ліквідували 462 ворожі ударні безпілотники. 

Вночі над Сумщиною захисники збили 19 "Шахедів"
Мобільні бригадах ППО ДФТГ на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 4 листопада протиповітряна оборона Сумщини збила над областю 19 запущених Росією "Шахедів". 

Про це повідомили у Сумській ОВА. 

"Дякуємо підрозділам ППО Повітряних сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони ЗСУ, Національної гвардії, добровольцям за злагоджену роботу, ефективне використання зброї, захист і збережені життя", – зазначили у адміністрації. 

Всього з початку року захисники неба у області знищили 462 російських безпілотники, які були спрямовані на житлові будинки, школи, лікарні, об'єкти енергетики.

"Робота з посилення протиповітряного захисту дає свій результат", – наголосили у ОВА. 

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