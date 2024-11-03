КНУ імені Тараса Шевченка потребує допомоги після нічної атаки росіян

Викладачі, студенти, співробітники та всі небайдужі вже прибрали постраждалі приміщення від уламків скла.

Сьогодні вночі внаслідок російської атаки пошкоджено будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка - Інститут журналістики та Інститут міжнародних відносин, а також 24-й гуртожиток.

"Друзі, непростий день для родини Шевченкового університету. Вранці 3 листопада Навчально-науковий інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка та 24-ий гуртожиток постраждали внаслідок падіння уламків російських дронів. Обійшлося без людських жертв. Згуртованою толокою викладачів, студентів, співробітників та усіх небайдужих вдалося прибрати постраждалі приміщення від уламків скла. Дякуємо всім за відчуття єдності у скрутну хвилину! Вистоїмо!", - йдеться в повідомленні закладу.

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