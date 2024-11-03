МЗС Туреччини: у 2025-му через втому у війні Росії проти України може бути “нова ситуація”

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що у 2025 році у війні Росії проти України може бути “нова ситуація”.

Про це Фідан заявив в інтерв’ю Hurriyet, пише Радіо Свобода.

Він зазначив, що “втома з обох сторін може призвести до появи нової ситуації у 2025 році”.

“Ми побачимо ситуацію”, – додав міністр.

За словами Фідана, “пошуки дотику між Росією та Україною тривають і жодна сторона не хоче виглядати програшною в цьому процесі”.

“Справедливе вирішення війни має бути знайдене в рамках територіальної цілісності України”, – зазначив очільник МЗС.

Раніше газета Financial Times писала, що Туреччина таємно заборонила експорт до Росії американських товарів військового призначення після того, як Вашингтон попередив Анкару про "наслідки", якщо вона не припинить торгівлю,