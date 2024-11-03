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МЗС Туреччини: у 2025-му через втому у війні Росії проти України може бути “нова ситуація”

“Справедливе вирішення війни має бути знайдене в рамках територіальної цілісності України”, заявив Хакан Фідан.

МЗС Туреччини: у 2025-му через втому у війні Росії проти України може бути “нова ситуація”
Володимир Зеленський і Хакан Фідан
Фото: ОПУ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що у 2025 році у війні Росії проти України може бути “нова ситуація”.

Про це Фідан заявив в інтерв’ю Hurriyet, пише Радіо Свобода.

Він зазначив, що “втома з обох сторін може призвести до появи нової ситуації у 2025 році”.

“Ми побачимо ситуацію”, – додав міністр.

За словами Фідана, “пошуки дотику між Росією та Україною тривають і жодна сторона не хоче виглядати програшною в цьому процесі”.

“Справедливе вирішення війни має бути знайдене в рамках територіальної цілісності України”, – зазначив очільник МЗС.

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Раніше газета Financial Times писала, що Туреччина таємно заборонила експорт до Росії американських товарів військового призначення після того, як Вашингтон попередив Анкару про "наслідки", якщо вона не припинить торгівлю,

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