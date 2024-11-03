Росія зводить оборонні споруди біля Керченського мосту. Росіяни прагнуть захистити міст від ударів морських дронів, БПЛА та ракет.
Про це повідомляє моніторингова група телеграм-каналу “Кримський вітер” з посиланням на супутникові знімки.
“Уздовж північно-західної частини мосту біля Кримського півострова видно будівництво паралельного мосту, а також оборонних споруд”, ‒ йдеться у дописі.
Окрім того, ведеться будівництво південно-східній частині мостової споруди біля Таманського півострова.
Раніше на слуханнях в Арбітражному трибуналі у Гаазі українська сторона закликала суд зобов'язати Росію демонтувати Керченський міст.
Що відбувається з Кримським мостом
- Із початку повномасштабного вторгнення Росії Україну Кримський міст двічі зазнав атак. У жовтні 2022 на мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою, зруйнувавши кілька прольотів автомобільної дороги. У липні 2023 міст атакували морські безпілотники. Після обох атак рух мостом на якийсь час зупиняли.
- У Міноборони говорили, що Україна не підриває міст, аби росіяни змогли втекти з півострова. При цьому ГУР Міноборони порадило людям в Криму не користуватися мостом. Про те, що Кримській міст є законною військовою ціллю для України, неодноразово наголошували і в СБУ. Саме її безпілотники вперше вразили цю споруду.
- На початку квітня цього року британське видання The Guardian писало з посиланням на джерела в українській спецслужбі, що ГУР готує третю, "неминучу", атаку на Керченський міст у 2024. Постпред України в ООН Сергій Кислиця також натякав на руйнування Кримського мосту цього року.
- У вересні речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що аварійний Кримський міст ще більше почне руйнуватись через необхідність для росіян збільшити логістичне навантаження саме на цей шляхопровід.