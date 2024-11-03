Росіяни прагнуть захистити міст від ударів морських дронів, БПЛА та ракет.

Росія зводить оборонні споруди біля Керченського мосту. Росіяни прагнуть захистити міст від ударів морських дронів, БПЛА та ракет.

Про це повідомляє моніторингова група телеграм-каналу “Кримський вітер” з посиланням на супутникові знімки.

“Уздовж північно-західної частини мосту біля Кримського півострова видно будівництво паралельного мосту, а також оборонних споруд”, ‒ йдеться у дописі.

Окрім того, ведеться будівництво південно-східній частині мостової споруди біля Таманського півострова.

Раніше на слуханнях в Арбітражному трибуналі у Гаазі українська сторона закликала суд зобов'язати Росію демонтувати Керченський міст.

Що відбувається з Кримським мостом