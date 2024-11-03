Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий та Макариху на Харківщині

Сьогодні на ранок окупанти обстріляли смт Купʼянськ Вузловий Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Вночі росіяни також атакували село Макариха Богодухівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю ферми.
Вчора під обстріл потрапило місто Чугуїв. Унаслідок обстрілу пошкоджено скління допоміжної будівлі навчального закладу.
Ворог також вдарив по цивільному автомобілю у Чугуєвському районі Харківщини, постраждали двоє людей. Атака сталася в с. Білий Колодязь.