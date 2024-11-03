Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий та Макариху на Харківщині

Ворог також вдарив по цивільному автомобілю у Чугуєвському районі Харківщини, постраждали двоє людей . Атака сталася в с. Білий Колодязь.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Сьогодні на ранок окупанти обстріляли смт Купʼянськ Вузловий Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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