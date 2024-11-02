Головне за суботу, 2 листопада: атака на Дніпро, обстріл залізниці, майже 170 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 167 бойових зіткнень, ворожі обстріли, планерні бомби від Австралії. Яким запам’ятається 983-й день повномасштабної війни.

Біля міста Дніпро пролунав вибух.

“У Дніпровському районі пролунав вибух. Через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура. Попередньо, п'ятеро людей поранені. Серед них двоє дітей. Інформацію уточнюємо”, – повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пізніше Сергій Лисак додав, що двох дітей, які отримали поранення під час ракетного удару по Дніпровському району, госпіталізували. У дівчинки 8 років осколкові ураження обличчя, у 15-річного хлопця – обох гомілок. Вони у задовільному стані. Також він повідомив, що у лікарні й 83-річна жінка – "важка". У неї травмована нога.

Решті потерпілих допомогу надали на місці, оговтуватимуться вдома.

Загалом через російську атаку постраждали 8 людей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 листопада відбулося 167 боїв, ворог найбільше наступає на Курахівському напрямку.

Також росіяни 11 разів намагалися прорвати оборону на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 листопада – в новині.

Унаслідок ворожого обстрілу залізничної станції на Дніпропетровщині було поранено працівницю залізниці, пошкоджено віконне скління станції та покрівлю технічних приміщень. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Потерпілій надали необхідну допомогу, її життю нічого не загрожує.

Через часткове пошкодження залізничної інфраструктури приміський поїзд затримався на 40 хвилин.

Залізничники вже ліквідували наслідки обстрілу. Поїзди рухаються за графіком.

Австралія передала Україні планерні авіабомби зі збільшеною дальністю польоту JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended-Range), повідомляє видання Australian Defence.

Зазначається, що ці бомби були зняті з озброєння Королівських австралійських військово-повітряних сил. Австралія вивела з експлуатації ці боєприпаси у 2021 році одночасно з виведенням із експлуатації парку винищувачів F/A-18A/B Classic Hornet.

Принаймні частину цієї зброї було пізніше передано Україні. Однак невідомо, коли саме вони були передані.

Докладніше – в новині.

У вересні Росія застосувала проти України 1331 «шахед», повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він наголосив, що Росія посилює терор і зокрема 2 листопада запустила 71 дрон по Києву та інших містах.

«Загалом упродовж вересня РФ застосувала проти України 1331 «шахед». Це близько 44 дронів на день. Протягом жовтня РФ атакувала Україну 1908 «шахедами». Це близько 62 дронів на день», - наголосив міністр. Сибіга закликав партнерів дати дозвіл Україні атакувати склади і пункти зберігання цих дронів у РФ.

«Дайте дозвіл Україні бити по їхніх пунктах базування та складах в Росії. Дозвольте партнерам перехоплювати їх у нашому небі. Зніміть всі обмеження на захист життя від терору», - закликав міністр.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан анонсувала відкриття школи фехтування для дітей в Україні.

Як передає LB.ua, про це вона сказала під час автограф-сесії.

За словами Харлан, відкрити таку школу – це її мрія.

«Потрібно жити й думати про майбутнє, тому зараз я планую відкрити свою фехтувальну академію. Це моя мрія. Дуже хочу поділитися досвідом, навчаючи дітей. Упродовж 24 років фехтування я дечого навчилася і можу цим поділитися, щоб вивести цей вид спорту в Україні на новий рівень», – пояснила фехтувальниця.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!