Австралія передала Україні планерні авіабомби JDAM-ER, – ЗМІ

Ці бомби були зняті з озброєння австралійської армії. Однак невідомо, коли саме вони були передані.

Австралія передала Україні планерні авіабомби зі збільшеною дальністю польоту JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended-Range), повідомляє видання Australian Defence.

Зазначається, що ці бомби були зняті з озброєння Королівських австралійських військово-повітряних сил.

Австралія вивела з експлуатації ці боєприпаси у 2021 році одночасно з виведенням із експлуатації парку винищувачів F/A-18A/B Classic Hornet.

Принаймні частину цієї зброї було пізніше передано Україні. Однак невідомо, коли саме вони були передані.

Перше відоме використання JDAM-ER в Україні відбулося на МіГ-29 ВПС України в березні 2023 року, однак ця зброя була поставлена США. Лише у квітні 2024 року Австралія підтвердила, що постачала в Україну неуточнені боєприпаси класу «повітря-земля».

У липні 2024 року Міністерство оборони оголосило про ще одну передачу невизначеної зброї класу «повітря-земля» в рамках пакету вартістю 250 мільйонів доларів.

Набір JDAM-ER був розроблений Defence Science and Technology Group (DSTG) на початку 2000-х у співпраці з Boeing і Ferra Engineering. Зараз Ferra Engineering виробляє комплект згідно з угодою з Boeing, яка закінчується в 2028 році.