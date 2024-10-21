Австралійські Abrams для України

Йдеться про 49 з 59 танків M1A1SA Abrams , їх замінюють на сучасніші M1A2 SEP v3 — ймовірно, 10 будуть донорами, бо танк пройшов 17 років життєвого циклу й потребує капітального ремонту, модернізації та адаптації під українські реалії.

Міністр оборони Австралії Пет Конрой на зустрічі з представниками НАТО заявив, що його країна ухвалила рішення постачати танки Abrams в Україну , пішов запит до США на реекспорт.

Фото: Australian Army/Facebook M1A1 Abrams, 2018. Австралійські танки, 2018.

Так Вашингтон оминає заборону експорту секретної броні з панелями збідненого урану, яка не залишала території континентальних США, — не робили винятків ні для держав ЄС, ні для Тайваню, ні для Австралії, тобто для найближчих союзників.

Сам же єдиний завод США забитий замовленнями для Варшави, Тайбея, Канберри й інших — кілька сотень машин.

Плюс версія M1A1SA (де SA — це «ситуаційна обізнаність») майже наздогнала M1A2.

Там тепловізор на кулеметі, у командира й навідника, різні інфрачервоні датчики й нічні канали, лазерний далекомір, оцифрування башти з моніторами, канал зв'язку з піхотою через телефон (здавалося б, проста річ, але як воно полегшує життя і десанту, і групі прикриття).

Тому коли Москва каже: “передає застарілі танки”, хоч сама користується Т-55, — це схоже на шизофренію. Утім ми всі вже давно звикли.

Але це означає, що швидко не буде. Як би ця фраза не дратувала зараз, але це факт.

По-перше, необхідно готувати тил: фахівців з двигунів, ходової, електроніки, у кожній роті — ремонтно-евакуаційні машини, на батальйонному рівні — пересувні майстерні з краном, здатним зняти двигун.

Фото: grubbyfingersshop.com M1A1 AIM (SA) Abrams MBT Австралійський

Плюс потрібна модернізація до M1A1SA-UKR.

Як мінімум це пакети активної броні, посилення лобового захисту, активна броня на башту (зазвичай наш «Контакт»), складні екрани від дронів, дуже бажано РЕБ, причому в широкому діапазоні, зараз росіяни йдуть і вгору, і вниз.

Створення тилу теж загалом не швидке: хороший моторист, екіпажі двох БРЕМ M88A2 IRV Hercules на кожну роту, водії тралів, електронник — нікого з них не готують за лічені дні.

Та й командира танка на базовому курсі бронетехніки навчають 20 тижнів — аби міг зайняти місце будь-якого члена екіпажу, якщо той загине або залишить машину в бою. Прискорені курси можливі, але небажані.

В агломераціях на сході України танки з танками борються рідко, у степах півдня теж — через міни, дрони, насиченість ПТРК тощо.

Робота на придушення вогневих точок, розбір укріплених будівель, підтримка піхоти через її голову, вогонь із закритих позицій, каруселі вимагають гарної підготовки.

Фото: Australian Defense M1A1 Abrams. Австралійський

Чи вплине це постачання на хід війни? Ну, у нас будуть сучасні танки, а не Т-62. Чому Захід не поставить їх сотні штук?

З багатьох причин, але одна з основних — пакет без навчання, запасних частин, двигунів і снарядів, доставки, модернізації, ремонтів (поки не буде готовий оперативний тил) коштує 169 млн доларів. З усім цим може підрости і до 300 млн.

В американському пакеті 425 млн коштують ракети до ППО (включаючи NASAMS, паліативні батареї, сотні Stinger, керовані бомби, снаряди у двох калібрах, ПТРК TOW і Javelin, броньовані Humvee).

49 танків булькнуть на поточний фронт не особливо помітно, причому частину можуть накрити в оперативному тилу, частину — дронами в тактичному, аварійність (коли вони є, а в строю їх нема). Не можна сказати, що вони не важливі — танкам поки що альтернативи не знайшли. Але можливості в Abrams усе-таки вужчі, ніж у звичайних пакетів допомоги нам.

А пакет від США — це оперативне постачання, що забезпечує стійкість усієї лінії: тактичну гнучкість, прикриття з повітря, вогневу міць, маневреність.

Фото: U.S. Army photo/ Sgt. Amber Robinson TOW патрулює поблизу бази Бадель, розташованої в гирлі долини Наранг у провінції Конар, під час місії в Афганістані, 9 травня 2009 р. Солдат армії США з ПТРКпатрулює поблизу бази Бадель, розташованої в гирлі долини Наранг у провінції Конар, під час місії в Афганістані, 9 травня 2009 р.

Те, що все вирішиться на землі, не означає, що все вирішиться танковими колонами.

Поставивши бригаду Іраку й подивившись, як вони її перевели в стан небоєготовності, убивши матеріальну частину, американці скептично ставляться до швидкого освоєння танкової техніки.

Але тут вдалося обійти і завантажену лінію, і заборону експорту броні зі збідненого урану, і знайшли непогані машини — хороша робота партнерів.