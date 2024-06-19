Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової

Десятки таких знищено артилерійським вогнем, підривами на мінах, але це перший, який захопили разом з екіпажем.

Фото: 22 окрема механізована бригада Трофейний російський Т-62, який захопили бійці 22 ОМБр

Рідкісна ситуація і для звичайної бронетехніки, зазвичай екіпаж або розрахунок усе ж таки встигає покинути машину.

The 🇷🇺 Russian crew of the turtle tank surrendered along with their equipment to 🇺🇦 Ukrainians pic.twitter.com/xr7eCZKMlD — Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) June 17, 2024

Обварений кустарними панелями, сітками та ґратами Т-62 застряг у лісосмузі — і бійці 22 ОМБр затрофеїли його.

Там усе-таки був прорив і все минуло не зовсім гладко, але танк нам цікавий у контексті не аналізу бою і навіть не так виснаження РФ (знятий з озброєння, любительськи додатково броньований апарат, який майже не застосуєш як танк), як напрямку військової думки в РФ.

Частину подібних машин відправляють із тралами долати передній край мінного поля, частину — без, такі для вогневої підтримки прориваються вже через проломи.

На багатьох стоять станції РЕБ, що глушать найпопулярніші частоти для цивільних дронів, а десант, що спішується, теж іноді має ранцевий РЕБ.

Російський танк-"черепаха" зі встановленим засобом РЕБ

У цього були навіть кустарні протипіхотні МОН-100 як динамічний захист — працює сутінковий технологічний геній Москви.

Завдання таких черепах — прикувати до себе потік нашого вогню й не дати можливість дронарям, які розташовані за лінією спостережних пунктів і передньою траншеєю, ударити по машинах з десантом.

Фото: колаж LB.ua На російському танку-"черепасі" встановлено засіб РЕБ

Немає значення, скільки танків підіб'ють на нейтралці й під час подолання оборони; головне — щоб у другій хвилі вийшов десант із БМП і заскочив у траншею.

Пізніше частину підранків можна буде відновити, а якщо й ні, то одноразового екіпажу і Т-62 або Т-55 зі зберігання не шкода.

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Бо ті, хто затіяв цю війну, — у Москві, у черепахах не сидять, як і їхні родичі.

Росіяни свідомо обтяжили машини, зменшили маневреність, збільшили ризик застрягти в деревах або вбити ходову, унеможливили ефективний огляд, крім приладів прямо по курсу (частково це компенсують камери, але лише частково), — це не дозволяє вести класичний танковий бій.

А все для того, щоб уникнути наймасовішої протитанкової зброї на нашому ТВД — fpv-камікадзе з пострілами від РПГ-7 (ПГ-7В) і скидів кумулятивних зарядів з дронів-гексакоптерів.

Саму броню, природно, пробивають з ПТРК, особливо зі сучасних з тандемними пострілами, що збивають фальш-панелі, або пострілами з підривом у верхній півсфері, коли струмінь формується до контакту із захистом (це TOW-2 і Javelin). Прошивають спеціальними снарядами на кшталт BONUS. Звісно, пробивають у лоб навіть танками пізніх 1980-х.

Але масуванням такої техніки, димами, нальотами артилерії РФ намагається ізолювати передній край і зачепитися для будь-якого просування вперед.

Occupiers made a 'turtle' tank but forgot to close a hatch...

🇺🇦 drone pilots don't forgive such mistakes.



📹: 93rd Mechanized Brigade pic.twitter.com/rHNxGbqgSk — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 5, 2024

Цей танк просто проситься на виставку в ЄС, щоб платники податків самі побачили, як їхні гроші впливають на ситуацію на фронті, що Москва не просто так дійшла до мотоциклів, гольф-карів і танків 60-х років минулого століття, обшитих кустарною бронею.

Сьогодні ми бачимо майже буквальне повторення подій Першої світової: створення штурмових гвардійських груп під час Брусилівського прориву — спеціально навчені долати дротові загородження й міни бійці несуть зі собою багато гранат, зокрема запальні.

Але тоді в боях під Ковелем понад половину штурмовиків з групи Безобразова вбили або поранили — три дивізії вийшли з ладу за тиждень боїв.

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Хоча на відміну від Російської імперії, яка тоді лише полоненими вивела з ладу 400 тисяч вояків противника, РФ не може у великі успішні операції. Та й «слабка» Австро-Угорщина за місяць тоді виробляла 2–2,5 млн снарядів калібрів понад 70 мм — це те, що сторони зараз роблять рік за допомогою Кореї.

Поява дронів — це поява неозброєних аеропланів розвідки, коригування вогню, скиди боєприпасів й амуніції для проблемних ділянок фронту, перших кустарних бомб і гранат, відповідно, навчання піхоти протидіяти їм (нині це рушниці проти дронів, різні спеціальні картечні патрони).

Тоді коригування гармат аеропланами зробило попередню тактику неефективною і війна набула позиційного характеру. Його багато місяців намагалися подолати масуванням піхоти, артилерійським вогнем і гарматами на кілометр фронту, штурмовими групами, пізніше появою броньованих машин.

Знищений танк-"черепаха"

У небі тим часом відбувалися перші дуелі зі стріляниною з особистої зброї — до моменту створення винищувачів.

Усі ж пам'ятають навчальний Як-52, який на півдні збив кілька дронів вогнем з місця другого пілота, а нещодавно потрапив до об'єктива ворожого дрона?

Привет всем от пилота Як-52



Сергій Флеш pic.twitter.com/qvjUV6Ijza — Serg (@NHunter007) April 27, 2024

Але наразі не можна масштабувати таку тактику тому, що немає десятків аероклубів, обслуговуючого персоналу, цілевказань, специфічної підготовки в пілота й другого номера.

Нам потрібен винищувач дронів — не паліатив і навіть не ППО, треба прикривати передній край і забезпечувати можливість працювати над ворожими бойовими порядками. Уже в розпалі роботи з перехоплення «ланцетів» і fpv-дронів. Результати є і добрі. Той, хто першим зможе перехоплювати ворожі дрони й захищати свої, здобуде оперативну перевагу.

Загалом РФ намагається адаптуватися до сотень українських дронів і прорвати позиційний фронт, але, очевидно, деградує до Т-62 і Т-55, які використовує як живий щит, що майже не в змозі вести танковий бій. Закінчаться запаси зі зберігання (з такими темпами це 2025 рік) — закінчаться навіть ці недолугі одноразові машини.