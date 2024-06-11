Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління

Свіжі комерційні супутникові знімки підтвердили: в Ахтубінську дрони таки пошкодили два Су-57 . Літак з композитів і вуглепластику, з матеріалів для РЛ-непомітності. Це автоматично означає заводський ремонт. Бо композитних запасних панелей і секретної електроніки на тилових аеродромах не водиться.

Фото: Maxar Technologies Су-57 на аеродромі Ахтубінськ, 7 червня 2024

Фото: Maxar Technologies Пошкоджені після ураження українськими дронами Су-57 на аеродромі Ахтубінськ, 8 червня 2024 року

Тож наліт трьох дронів Сил оборони вивів з ладу два літаки 5-го покоління — уперше в історії. Росіяни явно хочуть зібрати роялфлеш зальотів «уперше в історії планети».

Перші втратили підводний човен від удару крилатої ракети, перші втратили літак ДРЛС у бою, у перших згорів стратегічний бомбардувальник від удару дроном, тепер ось п'яте покоління на брухт і в ремонт. Російський означає перший.

Су-57 як літак п'ятого покоління повинен діяти якомога ближче до лінії бойового зіткнення. Він малопомітний, плюс там сучасна РЛС з активними решітками, комплекс самоприкриття РЕБ, хороша розвідувальна станція, тому його завдання — викривати позиції наших радарів і систем ППО й відпрацьовувати по них засобами доставки.

Тим паче, у Су-57 цілий спеціальний арсенал — і Х-59, і найновіша Х-69, численні аналоги «хармів», що здатні шукати ціль після того, як вона припинить випромінювання, імітатори ракет «повітря — повітря» й, природно, керовані бомби, які здатні отримувати координати в польоті.

Російський винищувач п'ятого покоління Су-57

І такий літак працює виключно Х-69, за кілька сотень кілометрів від лінії, причому по стаціонарних цілях на зразок машинного залу Трипільської ТЕЦ, за вбитими із землі координатами?

Штучні вильоти, штучні ракети великої дальності, жодних рутинних місій придушення нашої ППО чи викриття позицій.

Тобто це все поки що показуха, багато в чому випробування прототипів — тому й стоять за 589 км, в Ахтубінську. Тому що ганьби не оберешся, якщо якийсь наш FrankenSAM звалить непомітний у РЛ-діапазоні найновіший літак.

Бо на відміну від США, де на користь невидимок працює ціла система постановників перешкод, різних літаків розвідки, ДРЛС, бортів з імітаторами й анти-РЛС-ракетами, у РФ вирішили, що Су-57 може робити все сам, а російські ракети за габаритами трохи більші, ніж західні, тож він не зовсім такий малопомітний.

Бонусів від атаки багато — Москва змушена буде відтягувати авіацію ще далі, приковувати ППО до тилових аеродромів, а не до фронту, вкладатися в інфраструктуру.

І, звичайно, музикою для вух лунала стрілянина з вогнепальної зброї під час польоту дронів — навіть поодинокі прототипи кремлівський режим не здатен захистити чимось серйознішим, ніж вогневі групи.

Фото: Скрин відео

І так, вони не можуть прикрити всі літаки ангарами, бо це величезні гроші.

Тим більше, що з ангарами теж нюанси.

Будь-які легкі будівлі можна пробити, створивши з уламків додаткові елементи ураження — якщо дрон пробиває установку первинної переробки на нафтових заводах, то прошиє й легкі аркові укриття.

Зрештою, українські дрони можуть нести 25–70 кг вибухівки — кумулятивний струмінь й уламки самого ангару нафарширують літак з гарантією.

Або ж можна встромити перед укриттям дрон-камікадзе, щоб вибухова хвиля з уламками злітно-посадкової смуги проникала всередину.

А повноцінні бетонні купольні будівлі з відповідними брамами, які здатні зупинити наші «бобри» й «люті» — це дуже дорого. Якщо додати відкати й помножити на кілька сотень уцілілих машин — вийде купа грошей.

Але й вони не в змозі утримати крилату ракету на кшталт SCALP з її тандемною головою. Тепер, коли ми отримали дозвіл застосовувати західну зброю по території РФ, а скоро прибудуть західні літаки, жоден ворожий борт у радіусі 500 км від лінії не буде в безпеці.

Тандемні ракети пробивають протиатомні укриття в Юхариній балці, що вже казати про арки.

А дістати численні F-16, розосереджені по десятку аеродромів, буде набагато важче, ніж важкі Су-24 на Старконі, що зробити так і не вдалося.

Фото: EPA/UPG F-16 Королівських ВПС Данії в аеропорту Ронне на острові Борнхольм, Данія, 29 вересня 2022 р. ВинищувачКоролівських ВПС Данії в аеропорту Ронне на острові Борнхольм, Данія, 29 вересня 2022 р.

Тому Москва далі брехатиме про перехоплення, а її військові блогери роздаватимуть космічної дурості поради про арки й укриття.

Вітаємо з новою віхою в історії — бойові втрати в п'ятого покоління.

Жодного дня без рекордів.