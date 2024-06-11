Протягом дня росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією

Дві ракети українські захисники збили у Дніпровському районі області.

Сьогодні, 11 червня, російські окупаційні війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією, крім того бійці ППО збили дві російських ракети.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські ракети українські захисники збили у Дніпровському районі. Втім, 37-річна жінка на останньому місяці вагітності отримала гостру реакцію на стрес, від госпіталізації вона відмовилася.

Пошкоджені 3 приватні оселі, господарська споруда та сонячна панель. Зайнявся сухостій, пожежу загасили.

Крім того, по Нікопольщині росіяни били дронами-камікадзе та артилерією. Постраждав Нікополь і Покровська сільська громада.

В Нікополі побиті обстрілами п’ятиповерхівка та 26 приватних будинків, медичний центр, парники, трактор і лінія електропередач. Понівечені 14 господарських споруд, одна – знищена.

У заправку, розташовану в Зеленодольській громаді Криворізького району, поцілив безпілотник. Через це на заправці загорілося обладнання, минулося без постраждалих.