Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст
Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
У Закарпатській області вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців
У Закарпатській області вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом дня росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією

Дві ракети українські захисники збили у Дніпровському районі області.

Протягом дня росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 11 червня 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 11 червня, російські окупаційні війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією, крім того бійці ППО збили дві російських ракети.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські ракети українські захисники збили у Дніпровському районі. Втім, 37-річна жінка на останньому місяці вагітності отримала гостру реакцію на стрес, від госпіталізації вона відмовилася.  

Пошкоджені 3 приватні оселі, господарська споруда та сонячна панель. Зайнявся сухостій, пожежу загасили. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Крім того, по Нікопольщині росіяни били дронами-камікадзе та артилерією. Постраждав Нікополь і Покровська сільська громада. 

В Нікополі побиті обстрілами п’ятиповерхівка та 26 приватних будинків, медичний центр, парники, трактор і лінія електропередач. Понівечені 14 господарських споруд, одна – знищена. 

У заправку, розташовану в Зеленодольській громаді Криворізького району, поцілив безпілотник. Через це на заправці загорілося обладнання, минулося без постраждалих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies