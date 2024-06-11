ГУР повідомила про смерть ексмера Куп'янська Мацегору, на якого вчинили замах у Росії

Підтвердилася інформація про смерть колишнього міського голови Куп'янська Геннадія Мацегори.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає "Суспільне. Харків".
"За наявними даними, інформація підтверджується", - зазначив Юсов.
- На Мацегору 7 червня здійснили замах у російському місті Старий Оскол.
- Сюди він утік після звільнення українськими військовими Куп'янська. Розвідка розповідала, що до Мацегори росіяни приставили посилену охорону.
- Мацегору Україна обвинувачувала у державній зраді - під час російського вторгнення він пішов на співпрацю зі загарбниками і створив окупаційну адміністрацію.