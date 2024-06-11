ГУР повідомила про смерть ексмера Куп'янська Мацегору, на якого вчинили замах у Росії

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає "Суспільне. Харків" .

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