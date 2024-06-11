Генштаб ЗСУ: Найбільша активність росіян - на Покровському і Куп’янському напрямках

Станом на 16.00 11 червня найбільшу активність росіян фіксували на Покровському і Куп’янському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На фронті відбулося 69 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак збільшилась до чотирьох, з них дві, в районах Піщаного та Берестового, тривають.

Наразі три спроби російських окупантів просунутись вперед стримують українські підрозділи на Лиманському напрямку. Бої точаться у двох локаціях біля Греківки та в районі Тернів. Загальна кількість штурмових дій ворога на цьому напрямку за сьогодні сягнула 14.

На Сіверському кількість штурмових дій росіян не змінилася. Втім загарбники застосовують тут авіацію. Район Білогорівки бомбардували шістьма КАБами, а по Роздолівці били некерованими авіаракетами.

На Краматорському наші захисники продовжують відбивати атаки противника. Наразі тривають три боєзіткнення в районах населених пунктів Часів Яр та Кліщіївка. Загальна кількість ворожих штурмів на напрямку зросла до дев’яти.

На Покровському активність ворога зберігається в районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Калинового. Наразі мова йде вже про 18 різних атакувальних дій окупантів на цьому напрямку з початку доби.

Ворог вдень почав активніше діяти на Оріхівському напрямку – завдав ще трьох авіаударів по районах сіл П’ятихатки і Лобкове та неподалік селища Велика Новосілка.