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Окупанти планують завезти на ТОТ Запорізької області мінімум 50 тис росіян

Окупаційна влада планує змінити етнічний склад мешканців та зменшити можливість спротиву.

Окупанти планують завезти на ТОТ Запорізької області мінімум 50 тис росіян
Окупанти у Мелітополі. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти заявили про наміри завезти на тимчасово окуповані території Запорізької області щонайменше 50 тисяч росіян та представників інших народів, що живуть на території РФ.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що це – політика насильницької зміни етнічного складу мешканців ТОТ.

"Окупаційна влада планує завезти на ТОТ "фахівців" з родинами, зокрема, учасників "есвео" – щоб змінити етнічний склад мешканців та зменшити можливість спротиву", – написав Федоров. 

За його словами, окупанти обіцяють "сприятливі умови для життя": очевидно за рахунок майна українців, які виїхали або не зуміли довести право власності на житло чи землю.

"Насильницька зміна етнічного складу окупованої території - це злочин. Він підпадає під одну з ознак геноциду. росія - країна, яка чинить міжнародні злочини і має понести за це покарання", – наголосив очільник ОВА. 

Із 1 вересня росіяни змінять навчальну програму у школах в окупованих районах Запорізької області. Зокрема, до неї додадуть воєнну складову

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