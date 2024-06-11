Із Бахмутського району евакуювали 4 осіб, з них одну дитину

Із селища Північне Бахмутського району евакуювали чотирьох осіб, в тому числі і одну дитину.

Про це повідомили в МВС.

"Рятувальники евакуювали 4 людей, з них 1 дитину, з селища Північне Бахмутського району", – йдеться у повідомленні.

Евакуація відбувалася на броньованому автомобілі, під загрозою російських обстрілів.

"Надзвичайники прикладають максимум зусиль, щоб врятувати людей з пекла війни", – додали у МВС.

На початку червня влада Донецької області ухвалила рішення евакуювати родини із дітьми з окремих населених пунктів трьох громад. Йдеться про населені пункти Лиманської, Гродівської та Іллінівської громад.