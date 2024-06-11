Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст
Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
У Закарпатській області вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців
У Закарпатській області вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців
ГоловнаСуспільствоВійна

Із Бахмутського району евакуювали 4 осіб, з них одну дитину

Людей врятували на брьоньованому автомобілі.

Із Бахмутського району евакуювали 4 осіб, з них одну дитину
Евакуація із Бахмутського району
Фото: Скріншот відео МВС

Із селища Північне Бахмутського району евакуювали чотирьох осіб, в тому числі і одну дитину.

Про це повідомили в МВС.

"Рятувальники евакуювали 4 людей, з них 1 дитину, з селища Північне Бахмутського району", – йдеться у повідомленні. 

Евакуація відбувалася на броньованому автомобілі, під загрозою російських обстрілів. 

"Надзвичайники прикладають максимум зусиль, щоб врятувати людей з пекла війни", – додали у МВС.

На початку червня влада Донецької області ухвалила рішення евакуювати родини із дітьми з окремих населених пунктів трьох громад. Йдеться про населені пункти Лиманської, Гродівської та Іллінівської громад.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies