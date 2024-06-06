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На Донеччині евакуюють дітей з окремих населених пунктів трьох громад

Евакуація проводитиметься з Лиманської, Гродівської та Іллінівської громад.

На Донеччині евакуюють дітей з окремих населених пунктів трьох громад
Фото: НП

Влада Донецької області ухвалила рішення евакуювати родини із дітьми з окремих населених пунктів трьох громад. Йдеться про населені пункти Лиманської, Гродівської та Іллінівської громад.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

"Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану погодив рішення про евакуацію дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками", — повідомив Вадим Філашкін

За даними Філашкіна евакуацію оголосили в місті Лиман, с. Липове, с. Нове, Карпівка, с. Ставки, с. Прогрес Гродівської громади, селищі Зоря Іллінівської громади.

Також Філашкін додав, що евакуації проводиться протягом 60 діб.

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