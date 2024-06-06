На Донеччині евакуюють дітей з окремих населених пунктів трьох громад

Влада Донецької області ухвалила рішення евакуювати родини із дітьми з окремих населених пунктів трьох громад. Йдеться про населені пункти Лиманської, Гродівської та Іллінівської громад.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану погодив рішення про евакуацію дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками", — повідомив Вадим Філашкін
За даними Філашкіна евакуацію оголосили в місті Лиман, с. Липове, с. Нове, Карпівка, с. Ставки, с. Прогрес Гродівської громади, селищі Зоря Іллінівської громади.
Також Філашкін додав, що евакуації проводиться протягом 60 діб.
- На Донеччині у зоні активних бойових дій залишається наразі 70 630 осіб, з них 4130 - діти.