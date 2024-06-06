Генштаб: на Покровському напрямку триває п'ять боєзіткнень, ворог застосовує авіацію

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 58.

Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках

Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 58 бойових зіткнень, половина з них — на Покровському напрямку. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян, ідеться у зведенні Генштабу.

На Лиманському напрямку російські загарбники здійснили шість невдалих спроб покращити свої позиції. Крім того, ворог намагається діяти в районі Серебрянського лісу.

На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати атаки ворога, зокрема в районах Іванівського та Калинівки. За сьогодні загальна кількість атак окупантів зросла до чотирьох.

На Покровському напрямку наразі триває п’ять боєзіткнень в районах Сокола, Євгенівки, Калинового та Новоолександрівки. Ворог застосовує авіацію. Кількість атакувальних дій ворога зросла до 26.

За попередньою інформацію наразі втрати росіян складають 154 особи вбитими та пораненими. Знищено ворожий танк та п’ять ББМ, іще один танк та три бойові броньовані машини пошкоджено.

Триває бій на Курахівському напрямку. Іще один — в районі Урожайного на Времівському.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Наші війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.