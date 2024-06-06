В Україні стартував бета-тест застосунку "Мрія"

Вчителі, учні і батьки із 40 українських шкіл тестують функціонал застосунку "Мрія".

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

За даними міністерства, бета-тест відбуватиметься в 3 етапи. Спершу буде перевірка функціоналу в тестовому середовищі, тоді - підготовка до навчального року, і нарешті - тестування в реальних умовах навчального року.

Тестуватимуть різні можливості:

для школярів: цифровий освітній документ Мрія ID, навчальні досягнення, план дня і список завдань із дедлайнами, захищені чати на базі Signal;

для батьків: динаміку і статистику досягнень дитини, розклад, оцінки та домашні завдання, безпечні чати на базі Signal;

для вчителів: календарний план, розклад, журнал, домашні завдання, бібліотеку контенту для професійного розвитку, чати на базі Signal.