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В Україні стартував бета-тест застосунку "Мрія"

Він передбачає три етапи.

В Україні стартував бета-тест застосунку "Мрія"
Застосунок "Мрія"

Вчителі, учні і батьки із 40 українських шкіл тестують функціонал застосунку "Мрія".

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

За даними міністерства, бета-тест відбуватиметься в 3 етапи. Спершу буде перевірка функціоналу в тестовому середовищі, тоді - підготовка до навчального року, і нарешті - тестування в реальних умовах навчального року.

Тестуватимуть різні можливості:

  • для школярів: цифровий освітній документ Мрія ID, навчальні досягнення, план дня і список завдань із дедлайнами, захищені чати на базі Signal;
  • для батьків: динаміку і статистику досягнень дитини, розклад, оцінки та домашні завдання,  безпечні чати на базі Signal;
  • для вчителів: календарний план, розклад, журнал, домашні завдання, бібліотеку контенту для професійного розвитку, чати на базі Signal.
  • Торік у вересні Володимир Зеленський провів першу презентацію проєкту освітньої системи "Мрія".
  • У Мінцифри повідомляли, що завданням системи буде аналіз стандартів освіти, вчителів, контенту, який дитина споживає додатково, які в дитини цілі. Далі на основі штучного інтелекту система допомагатиме через розуміння освітньої траєкторії знаходити корисний контент.
  • У "Мрії" будуть щоденники, контент, інформація про педагогів, можливості щодо пропозиції інновацій для закладів освіти, грантові можливості, а також якісна інформація про систему освіти.
  • Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що система "Мрія" міститиме в собі всі необхідні послуги для дітей, їх виховання, освіти, розвитку і майбутнього.
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