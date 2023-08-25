Першу версію освітньої системи "Мрія" буде запущено наприкінці осені-взимку, – Федоров

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що першу версію освітньої системи "Мрія" запустять наприкінці осені-взимку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Один із перших продуктів, який стосується цифровізації, ми нині над ним працюємо, це буде проєкт «Мрія»... Думаю, що вже наприкінці осені, можливо, взимку ми запустимо першу версію цього продукту. Упевнений, що він буде ще успішнішим, ніж «Дія»", – сказав він на "Серпневій конференції" в п'ятницю.

За словами Федорова, завданням системи буде аналіз стандартів освіти, вчителів, контенту, який дитина споживає додатково, які в дитини цілі. Далі на основі штучного інтелекту система допомагатиме через розуміння освітньої траєкторії знаходити корисний контент.

Віцепрем'єр зазначив, що в "Мрії" будуть щоденники, контент, інформація про педагогів, можливості щодо пропозиції інновацій для закладів освіти, грантові можливості, а також якісна інформація про систему освіти.

"Це можливість збирати якісну інформацію, щоб ухвалювати якісні управлінські рішення", – наголосив Федоров.

Також Федоров розповів на конференції про завдання, поставлені президентом Володимиром Зеленським, – сформувати націю, де кожен може стати тим професіоналом, яким він хотів би.

Федоров також вважає, що цифровізація в Україні вже стала поп-культурою, а новою поп-культурою стане освіта.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що система "Мрія" міститиме в собі всі необхідні послуги для дітей, їх виховання, освіти, розвитку і майбутнього.

Тим часом міністр освіти і науки Оксен Лісовий на "Серпневій конференції" презентував візію реформи системи освіти. Він розповів, що влада планує вийти з єдиної тарифної сітки у зарплатах освітян. Пілотний проєкт щодо нової системи оплати праці стартує у 500 школах уже в 2024-2025 році.

Також міністр заявив, що реформа дошкільної освіти – це перехід від догляду до розвитку дитини. При цьому в закладах позашкільної освіти має бути гарантоване місце для кожної дитини.