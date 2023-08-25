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Реформа дошкільної освіти – перехід від догляду до розвитку дитини, – Лісовий

У закладах позашкільної освіти має бути гарантоване місце для кожної дитини.

Реформа дошкільної освіти – перехід від догляду до розвитку дитини, – Лісовий
Ілюстративне фото
Фото: koda.gov.ua

Реформа дошкільної освіти передбачає перехід від принципів догляду до принципів розвитку дитини.

Про це заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, пише Інтерфакс Україна.

"Що стосується дитячого садка – це перехід від принципів догляду до принципів розвитку дитини, це гарантоване місце в закладі дошкільної освіти, це нова система оплати праці педагога-дошкільника... це легкий вхід у професію", – сказав Лісовий на "Серпневій конференції".

За його словами, освіта в Україні також передбачатиме:

  • створення умов для функціонування гнучкої та оптимальної мережі різних типів освітніх послуг для дітей раннього та дошкільного віку;
  • оновлення системи професійної підготовки педагогічних кадрів (нова якість і підхід до підготовки та перепідготовки кадрів);
  • забезпечення умов для якісного підвищення кваліфікації та професійного зростання працівників сфери освіти дітей раннього та дошкільного віку;
  • забезпечення умов для якісного підвищення кваліфікації та професійного зростання працівників сфери освіти дітей раннього та дошкільного віку.

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Нагадаємо, 24 червня 2023 року на позачерговому засіданні Кабінет міністрів України призначив заступницею міністра освіти і науки України з питань дошкілля Євгенію Смірнову.

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