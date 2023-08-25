Реформа дошкільної освіти – перехід від догляду до розвитку дитини, – Лісовий

У закладах позашкільної освіти має бути гарантоване місце для кожної дитини.

Реформа дошкільної освіти передбачає перехід від принципів догляду до принципів розвитку дитини.

Про це заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, пише Інтерфакс Україна.

"Що стосується дитячого садка – це перехід від принципів догляду до принципів розвитку дитини, це гарантоване місце в закладі дошкільної освіти, це нова система оплати праці педагога-дошкільника... це легкий вхід у професію", – сказав Лісовий на "Серпневій конференції".

За його словами, освіта в Україні також передбачатиме:

створення умов для функціонування гнучкої та оптимальної мережі різних типів освітніх послуг для дітей раннього та дошкільного віку;

оновлення системи професійної підготовки педагогічних кадрів (нова якість і підхід до підготовки та перепідготовки кадрів);

забезпечення умов для якісного підвищення кваліфікації та професійного зростання працівників сфери освіти дітей раннього та дошкільного віку;

забезпечення умов для якісного підвищення кваліфікації та професійного зростання працівників сфери освіти дітей раннього та дошкільного віку.

Нагадаємо, 24 червня 2023 року на позачерговому засіданні Кабінет міністрів України призначив заступницею міністра освіти і науки України з питань дошкілля Євгенію Смірнову.