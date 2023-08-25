Шмигаль та прем’єр-міністр Норвегії обговорили відбудову України та роботу зернового коридору

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із норвезьким колегою Йонасом Гаром Стере.

Про це глава уряду повідомив у Telegram.

Шмигаль подякував прем’єр-міністру Норвегії за збройну, фінансову та санкційну підтримку України. Зокрема за п'ятирічну програму військової та гуманітарної допомоги на суму близько 7 млрд євро.

"Особлива вдячність за щойно анонсовані ракети до ЗРК IRIS-T, можливість отримати додаткові літаки F-16, кошти для закупівлі газу до зими, ресурси для гуманітарного сектору. Цінуємо внесок Норвегії в захист українського неба від російських атак. Це те, чого найбільше потребують українці", – наголосив глава уряду.

На зустрічі також мова йшла про продовольчу безпеку, функціонування зернового коридору та участь Норвегії у відбудові та програмах підтримки малого й середнього бізнесу в Україні.

"Йонас Гар Стере відзначив, що Норвегія й надалі допомагатиме Україні в енергетиці, в гуманітарному розмінуванні, долучиться до відновлення. Норвегія підтримує санкції ЄС проти Росії та Формулу миру президента Володимира Зеленського", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, 24 серпня під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським Йонас Гар Стере заявив, що Норвегія виділить два винищувачі F-16 для навчання українських пілотів і розгляне можливість надання додаткових літаків. Також Норвегія планує прискорити виробництво зенітних ракетних комплексів середньої дальності NASAMS і буде переконувати партнерів передати наявні в них системи Україні.