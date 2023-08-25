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Захисники мали успіх на Мелітопольському напрямку

Також українська армія веде наступальні дії південніше Бахмута. Продовжується стримування наступу ворога на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. 

Захисники мали успіх на Мелітопольському напрямку
Фото: Telegram/Zelenskiy

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Мали успіх на напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. 

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", – зазначили в повідомленні.

Захисники також продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Тривають важкі бої.

Нагадаємо, днями українська армія повернула державний прапор у Роботине Запорізької області, за яке точилися запеклі бої. 22 серпня захисники з боєм увійшли в цей населений пункт. 23 серпня над ним замайорів український прапор. Прапор із підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного встановили військові 47 бригади. 

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