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Сили оборони ліквідували ще 470 окупантів, 3 танки та засіб ППО ворога

Учора на фронті відбулося 35 бойових зіткнень.

Сили оборони ліквідували ще 470 окупантів, 3 танки та засіб ППО ворога
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу, 24 серпня, Сили оборони знищили близько 470 окупантів, три танки та засіб ППО ворога. Загалом армія РФ втратила за час повномасштабної війни близько 259 630 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 259 630 (+470) осіб,
  • танків ‒ 4 378 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 521 (+10) од,
  • артилерійських систем – 5 361 (+28) од,
  • РСЗВ – 724 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 495 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 356 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1 409 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 790 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 802 (+1).

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Нагадаємо, минулої доби ворог безуспішно наступав в районі Новоєгорівки Луганської області та південніше Авдіївки на Донеччині. ЗСУ надалі стримують наступ росіян на північний схід від Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області.

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