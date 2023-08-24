Головне за день. Четвер, 24 серпня

Українська спецоперація в Криму, 26 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, новий посол Канади в Україні. Яким запам’ятається 547-й день повномасштабної війни.

Уночі 24 серпня в Криму відбувся бій за участі плавзасобів та авіації. Українські війська здійснили спецоперацію.

Під час спецоперації відбулася висадка військових у Криму, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, усі завдання виконані", – сказав він.

Згодом в ГУР опублікували деталі щодо спецоперації.

"Вночі 24 серпня відбулася операція ГУР МО України за підтримка ВМСУ в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор", – повідомили в ГУР.

Розвідники зазначили, що всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що на фронті відбулись 26 бойових зіткнень.

Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки Луганської області (Куп'янський напрямок) та південніше Авдіївки Донецької області (Авдіївський напрямок).

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів у районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області.

Ворог упродовж доби завдав п'ятьох ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління росіян, 13 ударів по районах зосередження особового складу і три - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські засоби на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 24 серпня – в нашій новині.

З нагоди Дня Незалежності України Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди, відзнаки військовим частинам і бойові прапори зі стрічками з почесними найменуваннями.

За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» командувачу повітряного командування «Центр» Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанту Анатолію Кривоножку, якому присвоєно найвище звання Героя України, а також молодший сержант Василь Бурмеч.

Володимир Зеленський також передав орден «Золота Зірка» дружині старшого лейтенанта Віталія Бондарука, удостоєного звання Героя України посмертно. Він особисто знищив групу противника й віддав своє життя, рятуючи підлеглий особовий склад.

Більше інформації – в новині.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про призначення Наталки Цмок послом Канади в Україні. Вона замінила на цій посаді Ларису Галадзу.

“Призначення пані Цмок відображає прихильність Канади цим важливим відносинам. Вона є кар’єрним експертом з України з багатим досвідом і розумінням багатосторонньої підтримки країни з боку Канади, включно з впровадженням Канадою програм демократії до незаконної анексії Криму Росією, створенням операції UNIFIER і канадським моніторингом українських виборів після президентської кампанії 2015 року”, - йдеться у повідомленні пресслужба МЗС Канади.

Пані Цмок володіє українською мовою, має глибокі зв’язки з українською громадою в Україні та Канаді, і готова сприяти поглибленню канадсько-українських зв’язків на всіх рівнях.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!