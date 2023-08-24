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Російський радар "Подлет" і пускову установку С-400 знищили за допомогою ракети "Нептун",- Бутусов

Результати ураження зафіксував дрон української розвідки, який залетів далеко в тил росіян. 

Російський радар "Подлет" і пускову установку С-400 знищили за допомогою ракети "Нептун",- Бутусов
Фото: facebook/Сергій Згурець

Напередодні, 23 серпня, крилата ракета "Нептун" українських ВМС знищила важливі російські цілі - радар "Подлет" і пускову установку С-400.

Про це повідомив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Йдеться про радар повітряної розвідки 48Я6-К1  та пускову установку 5П85СМ2-0 зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф". 

"Подлет" - це очі "Тріумфу", радар забезпечує спостереження за повітряним простором як за низьковисотними цілями так і за балістичними ракетами, і є ключовою складовою протиповітряної і протиракетної оборони ЗС РФ. За даними джерел Цензор.Нет, розвідка ВМС ЗСУ отримала точну інформацію щодо місцезнаходження позиційного району С-400 біля села Оленівка на території тимчасово окупованого Криму", - зазначив Бутусов.

Він додав, що ворожий радар забезпечував контроль на ситуацією в повітрі над західною частиною Чорного моря та над територією Херсонської області з відстані приблизно 110 км від лінії фронту.

"ВМС визначили для ураження позиції С-400 нову крилату ракету наземного ракетного комплексу "Нептун", та запрограмували маршрут та характеристики польоту які забезпечили обхід російських систем спостереження. Одна ракета "Нептун" над надмалій висоті пройшла непоміченою та точно знищила частину дивізіону "Тріумфу", не зважаючи на великі сили російської ППО, зосереджені на окупованій Херсонщині та у Криму", - розповів журналіст.

Результати ураження зафіксував дрон української розвідки, який залетів далеко в тил росіян. 

Бутусов зазначив, що Росія під час війни продовжує постачання за старими контрактами ЗРС "Тріумф" та радарів "Подлет" в Туреччину та Індію. 

За словами журналіста, модифікацію ракети "Нептун" розробили згідно з рішенням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного торік 15 березня. Роботи провели в рекордно короткі терміни, а випробування ракета проходить одразу у бою. 

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Нагадаємо, напередодні українська розвідка проінформувала про вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф». Внаслідок вибуху було повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

У ГУР заявили, що враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні окупантів, це є болючий удар по системі ППО Росії, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму.

Торік завдяки влучанню ракети "Нептун" вдалося потопити російський крейсер "Москву".

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