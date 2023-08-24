Від сьогодні частково обмежений рух на Північному мосту в Києві

З 24 серпня по 2 вересня на Північному мосту в Києві буде частково обмежений рух у напрямку лівого берега.

Про це повідомляє у Telegram Патрульна поліція Києва.

Зазначається, що працівники "Київавтошляхміст" будуть проводити аварійний ремонт плити мостового полотна.

"Закликаємо водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві з 20-го до 28-го серпня перекрили рух центральною вулицею Хрещатик. В КМДА попросили водіїв враховувати цю інформацію при пересуванні центром столиці.