Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Тисячі порізів
Тисячі порізів
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Від сьогодні частково обмежений рух на Північному мосту в Києві

Водіїв попросили планувати маршрут, враховуючи цю інформацію.

Від сьогодні частково обмежений рух на Північному мосту в Києві
Фото: Вікіпедія

З 24 серпня по 2 вересня на Північному мосту в Києві буде частково обмежений рух у напрямку лівого берега.

Про це повідомляє у Telegram Патрульна поліція Києва.

Зазначається, що працівники "Київавтошляхміст" будуть проводити аварійний ремонт плити мостового полотна.

"Закликаємо водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь", – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, у Києві з 20-го до 28-го серпня перекрили рух центральною вулицею Хрещатик. В КМДА попросили водіїв враховувати цю інформацію при пересуванні центром столиці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies