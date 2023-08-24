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ГУР отримає з міського бюджету Києва 250 млн гривень

Гроші будуть спрямовані на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання для розвідників. 

ГУР отримає з міського бюджету Києва 250 млн гривень

Головне управління розвідки України отримає з міського бюджету Києва 250 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на закупівлю зброї та обладнання для розвідників. Відповідне рішення було ухвалено за ініціативою мера Києва Віталія Кличка. Про це повідомив ГУР у своєму телеграм-каналі.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримає 250 мільйонів гривень з міського бюджету Києва. Депутати Київської міської ради днями проголосували за ініційоване міським головою Віталієм Кличком відповідне рішення. Перераховані фінансові ресурси будуть спрямовані на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання з метою посилення ефективності бойових завдань, які цілодобово виконують українські розвідники на війні з російським агресором», - йдеться в повідомленні ГУР. 

У Буданова зазначили, що кошти столичних платників податків для Воєнної розвідки України столична влада виділила в межах цільової програми «Захисник Києва» на 2022-2024 роки. 

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Віталія Кличка Київ збільшив видатки на допомогу військовим у поточному році до 5 мільярдів гривень. Крім того, столиця виплатить понад пів мільярда гривень в якості фінансової допомоги захисникам і захисницям України та їхнім сім’ям.

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