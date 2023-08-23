Нардепи повернули партійну звітність

Станом на жовтень 2021 року фінансові звіти подавало всього 7,4% зареєстрованих в Україні партій.

Верховна Рада України на засіданні 23 серпня пойняла в цілому "Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій".

За закон у другому читанні проголосували 308 нардепів, повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

У пояснювальній записці до проєкту нагадується, що ще 2 квітня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким було запроваджено відстрочку для політичних партій у поданні щоквартальних звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

«Так, до Розділу VI «Заключні положення» Закону України «Про політичні партії в Україні» було додано пункт 5, в якому встановлено, що звіт про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичних партій, передбачений статтею 17 цього Закону, подається не пізніше ніж на сороковий день після закінчення здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України», — роз’яснюють нардепи.

Як наслідок, політичні партії фактично припинили подавати фінансові звіти. Станом на жовтень 2021 року фінансові звіти подавало всього 7,4% зареєстрованих в Україні політичних партій.

А контролюючий орган — НАЗК — наразі позбавлений можливості здійснювати контроль як за приватним фінансування партій, так і за цільовим витрачанням коштів державного фінансування.

«У цей же час, ситуація ще більше ускладнилася у 2022 році, коли реагуючи на виклики повʼязані із повномасштабним вторгенням та запровадженням воєнного стану було прийнято закон «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», яким з одного боку політичним партіям надано додаткову підставу не подавати фінансові звіти, а з іншого запроваджено мораторій на перевірку тих фінансових звітів які подаються у добровільному порядку», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, реформа політичного фінансування, прийнята у 2015 році, останні три роки «призупинена».

Прийняття цього закону в цілому дозволить НАЗК здійснювати державний контроль за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій.

«А також за законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, повнотою таких звітів, звіту зовнішнього незалежного фінансового аудиту діяльності партій, відповідністю їх оформлення встановленим вимогам, достовірністю включених до них відомостей», — прогнозують нардепи.

Нагадаємо, що про повернення партійної звітності LB писав докладно в матеріалі "Партії знову звітуватимуть. Але є нюанси".