Хорватія підтвердила готовність надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з очільником уряду Хорватії.

Про це повідомляє пресслужба президента.

“Чудова зустріч із Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Новий пакет оборонної підтримки. Експорт зерна, зокрема через дунайські й адріатичні порти Хорватії. Гуманітарне розмінування. Вдячний Хорватії за допомогу Україні та глобальне лідерство в цій сфері”, - йдеться в повідомленні.

Хорватська сторона підтвердила готовність надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Болгарії захист альтернативних “зернових коридорів”. Президент України назвав переговори “продуктивними”.

Нещодавно видання Wall Street Journal повідомило, що США розробляють альтернативні маршрути експорту зерна з України. План, який підтримують американці, передбачає перевезення продовольства Дунаєм.