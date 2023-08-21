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Під час дрон-марафону українці задонатили вже 2 мільйони гривень на дрони-камікадзе

Марафон триватиме до 24 серпня.

Під час дрон-марафону українці задонатили вже 2 мільйони гривень на дрони-камікадзе

За перші дні дрон-марафону до Дня Незалежності, який оголосив Волонтерський штаб «Українська команда», зібрано вже майже 2 мільйони гривень. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди». 

«Друзі! «Українська команда» до Дня Незалежності розпочала національний ДРОН-МАРАФОН. Це народний збір на дрони-камікадзе. За перші дні ви зібрали майже 2 млн гривень! Це більше 100 дронів!» - повідомив волонтер «Української команди» Орест Криштафович.

В «Українській команді» наголошують, що марафон триватиме до 24 серпні.

«Марафон несеться! Залишилося три дні! На 32-гу річницю Незалежності донать 32 грн або 320 або 3200 гривень! Біжимо з донатами до 24 серпня включно! Все що зберемо – полетить на голови окупантам! Донать – і вони летять!» - закликає «Українська команда». 

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