Росія застосувала проти України більше 10 тисяч ракет і дронів, - Зеленський

Абсолютна більшість із них били по цивільних, а не військових об’єктах.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 6 тисяч ракет та 3 тисячі дронів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте, передає "Радіо Свобода".

"Від 24 лютого 2022 року агресор використав проти України вже понад 6,5 тис. ракет та понад 3,5 тис. ударних дронів, зокрема іранських дронів «Шахедів». Абсолютна більшість із них - по цивільних, а не військових об’єктах", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що сьогодні з представниками Нідерландів обговорювався ще один крок на посилення повітряного щита України – це F-16. Марк Рютте заявив, що Нідерланди й Данія зобов’язуються поставити Україні винищувачі F-16 "після виконання умов для такої передачі".

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 257 470 осіб, за минулу добу Збройні сили України ліквідували 460 окупантів. Росіяни, серед іншого, втратили 4304 безпілотники.