На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з безпілотника, загинув чоловік

Від отриманих поранень 33-річний житель Новоберислава загинув на місці

У Новобериславі на Херсонщині рсоійські загарбники скинули з безпілотника два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею. Він загинув.

Про це повідомив у Telegram начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 15:30 окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава. Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці", - написав він.

Раніше російські військові з танка впритул обстріляли житловий будинок у селищі Козацьке. Загинула жінка.

Нагадаємо, що за минулу добу ворог 77 разів обстріляв Херсонщину.