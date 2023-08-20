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У Куп‘янську 11 цивільних постраждали від обстрілу росіян

7 людей перебувають у важкому стані.

У Куп‘янську 11 цивільних постраждали від обстрілу росіян
Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок артилерійського обстрілу середмістя Куп‘янська постраждали 11 цивільних. 

Про це у Телеграмі написав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

7 людей перебувають у важкому стані, 3 - у середньому. 1 людині надали медичну допомогу на місці. 

Окупанти після 14-ї години завдали кількаразові удари артилерією по центральній частині міста, знищені та пошкоджені 5 автомобілів місцевих жителів, відділення «Нової пошти». Виникли кілька пожеж. 

Фото: Олег Синєгубов

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Нагадаємо, що у Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів 20 серпня загинув чоловік.

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