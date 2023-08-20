Внаслідок артилерійського обстрілу середмістя Куп‘янська постраждали 11 цивільних.

Про це у Телеграмі написав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

7 людей перебувають у важкому стані, 3 - у середньому. 1 людині надали медичну допомогу на місці.

Окупанти після 14-ї години завдали кількаразові удари артилерією по центральній частині міста, знищені та пошкоджені 5 автомобілів місцевих жителів, відділення «Нової пошти». Виникли кілька пожеж.

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, що у Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів 20 серпня загинув чоловік.