У Чернігові вже 156 поранених від удару росіян

Кількість поранених внаслідок російського удару по Чернігову знову зросла – їх вже 156.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"На сьогодні, на цю хвилину вже 156 поранених. Це ті люди, які були доставлені швидкою допомогою або продовжують звертатися зараз до медичних закладів. Сім загиблих, одна з них дитина", - сказав він.

Голова ОВА повідомив, що в лікарнях наразі перебуває 41 людина. Більшість отримали амбулаторну допомогу та знаходяться вдома. 16 людей було прооперовано.

"Якщо казати про тяжкий стан, то шість людей, в тому числі, одна дитина, зараз перебувають у важкому стані. Інші – в палатах профільних відділень у стадії середньої тяжкості", - розповів Чаус.

За його словами, з пораненими працюють психологи.

Нагадаємо, у суботу 19 серпня росіяни вдарили балістичною ракетою по Чернігову. Відомо про 7 загиблих та 156 постраждалих внаслідок удару по Драмтеатру в центрі міста. Серед загиблих – дитина, а серед поранених є 15 дітей та 15 поліцейських.

У місті оголосили триденну жалобу.