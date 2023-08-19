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У Чернігові оголосили триденну жалобу

19 серпня росіяни обстріляли Чернігів балістичним озброєнням.

У Чернігові оголосили триденну жалобу
Фото: МЗС України

У Чернігові через загибель семи людей внаслідок ворожої атаки по центру міста 19-21 серпня оголошено днями жалоби.

Про це в Телеграмі повідомив в.о. міського голови Олександр Ломако.

«У зв‘язку з терористичною атакою РФ на Чернігів 19-21 серпня оголошено днями жалоби», - написав Ломако.

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Нагадаємо, що у суботу, 19 серпня, росіяни обстріляли Чернігів. Наразі відомо про 7 загиблих та 117 постраждалих внаслідок удару по Драмтеатру у центрі міста. Серед загиблих – дитина. Російська армія завдала ракетного удару по драмтеатру, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки".

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