У Чернігові оголосили триденну жалобу

У Чернігові через загибель семи людей внаслідок ворожої атаки по центру міста 19-21 серпня оголошено днями жалоби.

Про це в Телеграмі повідомив в.о. міського голови Олександр Ломако.

«У зв‘язку з терористичною атакою РФ на Чернігів 19-21 серпня оголошено днями жалоби», - написав Ломако.

Нагадаємо, що у суботу, 19 серпня, росіяни обстріляли Чернігів. Наразі відомо про 7 загиблих та 117 постраждалих внаслідок удару по Драмтеатру у центрі міста. Серед загиблих – дитина. Російська армія завдала ракетного удару по драмтеатру, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки".