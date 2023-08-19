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​Уряд удосконалив облік сховищ, протирадіаційних укриттів і споруд подвійного призначення

На час воєнного стану зведення захисних споруд прискорять.

​Уряд удосконалив облік сховищ, протирадіаційних укриттів і споруд подвійного призначення
Фото: Пресслужба КМВА

Кабмін на виконання рішення РНБО вдосконалив облік захисних споруд цивільного захисту.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ці споруди тепер мають статус стратегічних для забезпечення захисту населення.

"Всі збудовані сховища, протирадіаційні укриття та споруди подвійного призначення будуть обов’язково братися на облік. На час воєнного стану зведення захисних споруд прискорять. Під час приватизації чи відчуження змінювати функціональне призначення об’єктів фонду захисних споруд забороняється", - підкреслив прем'єр.

Шмигаль додав, що забезпечать безперешкодний цілодобовий доступ людей до захисних споруд, а перевірки, в якому вони стані, будуть проводити систематично.

Крім того, місцева влада зобов’язана розробити плани розміщення для укриття населення в захисних спорудах.

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Нагадаємо, на початку серпня Кабмін розпорядився провести перевірки центрів незламності та укриттів. 

Нещодавно Шмигаль повідомляв, що у 2023 році уряд планує облаштувати майже півтори тисячі укриттів в освітніх закладах, загалом їх треба збудувати 5,4 тисячі, які мають відповідати критеріям надійності, безбар’єрності та енергоефективності.

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