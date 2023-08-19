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Укрзалізниця запускає новий міжнародний поїзд "Київ – Хелм"

Перший рейс відбудеться 3 вересня.

Укрзалізниця запускає новий міжнародний поїзд "Київ – Хелм"
Фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" повідомила про відкриття продажу на новий міжнародний поїзд № 119/120 "Київ – Хелм". 

Про це компанія інформує у Телеграмі.

"Відправлення з Києва о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27. Жодного підйому на кордоні серед ночі і легка пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 —21:02)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45. Перший рейс відбудеться 3 вересня.

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Нагадаємо, що на період піку пасажирських перевезень Укрзалізниця продовжує курсування “гірських шатлів” зі Львова.

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