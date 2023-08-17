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Укрзалізниця розповіла про результати боротьби з квитковими спекулянтами

За два тижні до рейсів було не допущено близько 20 пасажирів з квитками на невідповідні імена.

Укрзалізниця розповіла про результати боротьби з квитковими спекулянтами
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Укрзалізниця блокує сотні акаунтів, які використовували спекулянти для масового викупу квитків. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

За останній місяць було заблоковано більш ніж 600 таких акаунтів. 

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У перевізника розповіли, що за два тижні до рейсів було не допущено близько 20 пасажирів з квитками на імена, які не збігалися з документами, що посвідчують особу. 

“Це, як правило, імена спекулянтів, під якими ті завчасно викуповують квитки, а потім перепродають їх зі зміненим у фоторедакторі ім'ям (яке все одно проявиться у провідника при скануванні) або навіть без змін”, - уточнили в Укрзалізниці. 

Нагадаємо, Укрзалізниця у зв'язку з місяцем планових ремонтів залізничної інфраструктури в польському Перемишлі у вересні скасовує низку поїздів за цим напрямком, призначивши новий поїзд до Хелма та змінивши графіки кількох чинних поїздів.

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