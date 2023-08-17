Залужний обговорив із американським колегою потреби українського війська

Також він розповів Міллі про оперативну обстановку на фронті та плани.

Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомив Головокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Обговорили актуальну потребу українського війська в снарядах, озброєнні, засобах розмінування, ППО, системах РЕБ. Подякував союзникам за вже надану матеріально-технічну допомогу”, - написав Залужний.

Також він розповів Міллі про оперативну обстановку на фронті та українські плани на найближчу, середньострокову та більш віддалену перспективи.

Крім того, у розмові Валерій Залужний детально поінформував Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантів.

Раніше повідомлялось, що українські генерали провели зустріч з британськими та американськими колегами. За словами Залужного, він разом з начальником Генштабу генералом Сергієм Шапталою, заступником головнокомандувача генералом Михайлом Забродським, командувачем ВМС адміралом Олексієм Неїжпапою, першим заступником міністра оборони генералом Олександром Павлюком і начальником ГУР Міноборони Кирилом Будановим провели зустріч з американськими та британськими партнерами у розширеному форматі.