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16 років у тюрмі проведе кримінальник, який "зливав" Росії дані про базування Сил оборони під Бахмутом

Для цього він використовував свої зв'язки на волі і очікував, що "за заслуги" зможе потрапити у списки на обмін.

16 років у тюрмі проведе кримінальник, який "зливав" Росії дані про базування Сил оборони під Бахмутом
Фото: СБУ

Новий строк ув'язнення отримав кримінальник, який, перебуваючи у виправній колонії, почав працювати на російську ФСБ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисник упродовж березня-квітня 2022 року використовував свої зв’язки на волі та «зливав» російській спецслужбі в Криму місця базування Сил оборони під Бахмутом. Кримінальнк таким чином очікував, що "за заслуги" зможе потрапити у списки на обмін. Принаймні, це обіцяли йому окупанти.

За інформацією СБУ, головними інформаторами в’язня були його знайомі з кримінальних кіл Донеччини, з якими він приховано спілкувався по мобільному телефону.

Співробітники української спецслужби задокументували його протиправні дії та у квітні цього року повідомили про підозру у державній зраді.

Суд призначив 15 років позбавлення волі, а оскільки зловмисник має ще один рік ув’язнення за попередні злочини, то загалом в тюрмі він проведе 16 років.

"За даними слідства, зрадником виявився мешканець Донеччини, який з 2021 року відбував покарання у Торецькій виправній колонії за торгівлю наркотиками. Після повномасштабного вторгнення РФ його перевели до однієї з пенітенціарних установ у Чернівецькій області", - додали в СБУ.

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Нагадаємо, у Києві двох громадян України засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна за державну зраду та участь у "Л/ДНР". Днями СБУ затримала чоловіка, який "зливав" росіянам позиції української артилерії під Авдіївкою.

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