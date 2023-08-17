Україна та Румунія відкриють новий пункт пропуску на кордоні

Він буде розрахований на пропуск 500 вантажівок на добу, близько тисячі легковиків та 100 автобусів.

Кабінет міністрів схвалив проєкт Угоди між Україною та Румунією щодо відкриття нового міжнародного пункту пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Заначається, що новий пункт пропуску у першу чергу буде розрахований на пропуск вантажних транспортних засобів.

"Порушення логістичних ланцюгів через російське вторгнення та зростання навантаження на автомобільні пункти пропуску вимагає від нас рішень щодо розбудови прикордонної інфраструктури. Водночас вантажопотік до Румунії вже складає 18% серед всіх країнів-сусідів України та займає друге місце загалом. Новий пункт пропуску буде розрахований на пропуск 500 вантажівок на добу, близько тисячі легкових авто та 100 автобусів", - прокоментував заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Будівництвом буде займатись Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, яке за рішенням Кабміну опікується автомобільними пунктами пропуску.

Наразі земельна ділянка під будівництво реєструється для постійного користування Служби відновлення у Закарпатській області. Надалі буде розроблена проектно-кошторисна документація на будівництво пункту пропуску та під'їзної дороги до прикордонного переходу. Попередня оцінка вартості будівництва становить близько 1,6 млрд гривень.

Наразі на кордоні з Румунією функціонують п’ять автомобільних пунктів пропуску та один пункт пропуску для поромного сполучення. З них лише два оформлюють вантажні автомобілі: Порубне – Сірет і Дякове – Халмеу. Загалом за добу вони можуть пропускати не більше 400 вантажівок.

Нагадаємо, що в лютому на кордоні України з Румунією завершили реконструкцію пункту пропуску “Дяківці”. Запланована пропускна спроможність пункту на добу - до 300 одиниць транспортних засобів, в тому числі 10 автобусів, 1550 громадян, у тому числі 500 пішоходів. Загальна вартість робіт - 181,5 млн грн.